Karaman'da Motosiklet Denetimleri Sıklaştırıldı

Karaman'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 183 motosiklet kontrol edildi ve 32 sürücüye 152 bin 431 lira ceza kesildi.

Karaman'da trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla yapılan motosiklet denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentte trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla motosikletler üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler yaklaşık 3 saat süren uygulamalarda 183 motosikleti kontrol ederek denetledi. Yapılan denetimlerde 32 sürücüye çeşitli maddelerden 152 bin 431 lira cezai işlem uygulandı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
