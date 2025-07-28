Karaman'da Motosiklet-Cip Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Motosiklet-Cip Çarpışması: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile cip çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.'nin kullandığı 70 ACN 053 plakalı motosiklet ile B.D. idaresindeki 70 ABB 175 plakalı Suzuki marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 gündür yanan Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler

Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polis ateş açarak durdurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.