Karaman'da Motokurye Yaralandı

Karaman'da Motokurye Yaralandı
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Karaman'da otomobil ile çarpışan motokurye sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motokurye sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.İ. idaresindeki 27 AOL 752 plakalı Nissan marka otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 70 ACK 335 plakalı motokurye çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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