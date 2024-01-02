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Karaman'da motokurye otomobille çarpışarak yaralandı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında motokurye otomobille çarpışarak yola savruldu ve yaralandı. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobille çarpışarak yola savrulan motokurye yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 70 ABJ 519 plakalı motokurye sokağa dönüş yapmakta olan O.C. idaresindeki 34 CKN 603 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motokurye yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kuryenin yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kurye daha sonra olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin incelemesinin ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı Karaman Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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