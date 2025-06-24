Karaman'da Motokurye-Otomobil Çarpışması: Bir Yaralı

Karaman'da Motokurye-Otomobil Çarpışması: Bir Yaralı
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Karaman'da bir motokurye, cadde üzerinde otomobille çarpışarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motokurye yola savrularak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 70 DF 326 plakalı otomobil ile H.A.H. (21) yönetimindeki 70 ABK 906 plakalı motokurye cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motokurye sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anını gazetecilere anlatan otomobil sürücüsü M.A. "Ben arabaya bindim. Tam yola çıkarken bu adam geldi benim arabaya vurdu" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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