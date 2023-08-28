Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da yapılan operasyonda bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ve terazi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.