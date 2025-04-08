Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı

Karaman'da minibüsle çarpışan motosiklet evin bahçesinde bulundu: 1 yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da minibüsle çarpışan motosiklet evin bahçesinde bulundu: 1 yaralı Karaman'da minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralanırken, polis motosikleti bir evin bahçesinde terk edilmiş halde buldu.

Karaman'da minibüsle çarpışan motosiklet evin bahçesinde bulundu: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralanırken, polis motosikleti bir evin bahçesinde terk edilmiş halde buldu.

Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, M.C. yönetimindeki 70 C 0090 plakalı minibüse yandan çarparak altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.B.E.'nin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarak durumu112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekibi kazaya karışan motosikleti bir evin bahçesinde park halinde terk edilmiş halde buldu. Plakasız olduğu öğrenilen motosiklet yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.