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Karaman'da Minibüs Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Minibüs Takla Attı: Sürücü Yaralandı
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Karaman'da kontrolden çıkan bir minibüs, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (28) idaresindeki 42 ZG 934 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada aydınlatma direği kökünden sökülürken, sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü devrilen minibüsten itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvar bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan minibüsün olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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