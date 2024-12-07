Karaman'da Minibüs Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (28) idaresindeki 42 ZG 934 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada aydınlatma direği kökünden sökülürken, sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü devrilen minibüsten itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvar bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan minibüsün olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN