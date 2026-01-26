Haberler

Yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

Güncelleme:
Karaman'da bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan olmaması teselli oldu. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonet sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

Karaman'da yolcu minibüsü ile kamyonetin karıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi Karaman Otogarı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan S. (82) idaresindeki 70 ED 449 plakalı Mitsubishi kamyonet ile Halil İbrahim Y. yönetimindeki 70 M 0116 plakalı yolcu minibüsü kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsle kamyonetin çarpışması sonrası kamyonetin yoldan çıkarak refüje çıktığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kamyonet sürücüsü Kenan S.'ye, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 lira para cezası yazıldı.

Gazeteciye kazayı anlatan Kenan S., "Nasıl olduğunu bilemedim. Köyden geldim, cenazeye gidiyordum. Minibüs soldan geldi, benim aracıma çarptı" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
