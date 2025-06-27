Karaman'da Mescitten Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Karaman'da Mescitten Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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Karaman'da bir mescitten ses sistemine ait cihazların çalınmasının ardından jandarma tarafından başlatılan çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Karaman'da mescitten hırsızlık yapan 2 şüpheli, kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı.

Hırsızlık olayı, önceki gün merkeze bağlı Kurucabel köyündeki mescitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mescitten ses sistemine ait cihazların çalındığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemede olayın faillerinin mescidin çevresinde görülen hafif ticari araçtaki B.B. ve T.E. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Mescitten çalınan ses sistemine ait cihazlar da bulundu. Hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan tahkikat ise devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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