Karaman'da Magandalar Sokak Ortasında Havaya Ateş Açtı

Karaman'da Magandalar Sokak Ortasında Havaya Ateş Açtı
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Karaman'da kimliği belirsiz iki kişi, sokak ortasında tabanca ve tüfekle havaya ateş açarak kayıplara karıştı. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Karaman'da magandalar sokak ortasında havaya tabanca ve tüfekle rast gele ateş açarak kaçtı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Kırbağı Mahallesi 753. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi sokak ortasında tabanca ve tüfekle havaya ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havaya ateş açan magandalar olay yerinden yaya olarak kaçarken, olay yeri inceleme ekibi sokakta boş kovan çalışması yaptı. Polis, silahla ateş açanın iki kişi olduğunu tespit ederken, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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