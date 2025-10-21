Karaman'da LPG'li Araç Yangınına Polis Ekipleri Müdahale Etti

Karaman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan LPG'li otomobile ilk müdahaleyi polis ekibi yaptı.

Yangın, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AEB 829 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken kavşak içerisinde motor kısmından bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. O sırada devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi, yanan aracı fark ederek yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler tüm aracı sarmadan kontrol altına alındı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri LPG'li aracın gaz bağlantısını keserek, soğutma çalışması yaptı. Motor kısmı yanan araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının şarj dinamosunda kaynaklanan elektrik arızası sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. - KARAMAN