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Karaman'da Liseli Öğrenci Silahla Vurularak Öldürüldü

Karaman'da Liseli Öğrenci Silahla Vurularak Öldürüldü
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Karaman'da bir lisede meydana gelen olayda, bir öğrenci arkadaşı tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası cinayet şüphelisi tutuklandı ve cenaze törünü ailesi ve arkadaşları dualarla gerçekleştirdi.

Karaman'da lisede arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki öğrenci, dualarla son yolculuğuna uğurlanırken, cinayet şüphelisi arkadaşı tutuklandı.

Olay, dün saat 09.45 sıralarında Urgan Mahallesi'nde bulunun Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. (17) ile Mehmet Eren Parlak (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak'a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu. Ağır yaralı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Eren Parlak son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden Mehmet Eren Parlak için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Parlak'ın ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler ve öğrenci arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Parlak'ın cenazesi Şehir Mezarlığında dualarla defnedildi.

Şüpheli tutuklandı

Olaydan sonra polis tarafından tabanca ile birlikte gözaltına alınan cinayet zanlısı öğrenci A.G. ise emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.G., cezaevine gönderildi. Öte yandan, A.G.'nin cinayeti işlediği tabancanın, yıllık izinde olan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dayısının beylik tabancası olduğu öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Cinayet karaman 3-sayfa Eğitim Suç

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