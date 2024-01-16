Karaman'da küspe yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Karaman'da küspe yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 70 ABN 400 plakalı pancar küspesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yola devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, devrilen tır nedeniyle yolun Karaman'a geliş istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan tır sürücüsü tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tırın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN