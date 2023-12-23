Üye Girişi
Haberler

Karaman'da köy muhtarı ile boşanma aşamasındaki eşinin babası birbirini bıçaklayarak ağır yaraladı

Güncelleme:
Abone Ol

Karaman'da yaşanan olayda köy muhtarı ile boşanma aşamasındaki eşinin babası arasında çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayarak ağır yaraladılar. Olay sonrası tutuklanan bir kişi bulunuyor.

Karaman'da köy muhtarı ile boşanma aşamasındaki eşinin babasının birbirini bıçaklayarak ağır yaralama olayında 1 kişi tutuklandı.

Olay, 20 Aralık akşamı saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, merkeze bağlı Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali D. (44), boşanma aşamasındaki eşinin Konya'da yaşayan babası Hasan Ali E. (65) ile konuşmak için sözleşti. Muhtar Durmuş Ali D., Karaman'daki buluşma noktasına kendi imkanları ile giderken, muhtarın kardeşinin eşi Döne D. de kendi kardeşi Yunus D'nin (35) aracıyla birlikte geldi. Muhtar Durmuş Ali D., Konya'dan yola çıkan kayınpederi Hasan Ali E. ile sözleştikleri adreste buluştu. Sokak üzerinde iki taraf konuşurken biranda aralarında kavga çıktı. Kimin bıçakla saldırdığı henüz belli olmayan olayda, muhtar Durmuş Ali D. karın bölgesi ile koltuk altından, kayınpederi Hasan Ali E. de kafası ve yüzüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan Yunus D. ise koltuk altına gelen bıçak darbesi ile yaralandı.

Yaralılar 15 dakika arayla aynı hastaneye geldi

Kavga sonunda aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan muhtar Durmuş Ali D., Döne D. tarafından durdurulan bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önüne getirilip bırakıldı. Döne D. daha sonra bir yakınının evine gitti. Hastane çalışanları tarafından yerde yatarken fark edilen muhtar, hemen acil servise alınarak tedavisine başlandı. Kendi aracıyla yaralı halde olay yerinden ayrılan kayınpeder Hasan Ali E. ise bir akaryakıt istasyonunda yaralı olduğunu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine ambulans ile Yunus D. de kendi aracıyla 15 dakika arayla aynı hastaneye gelerek tedavi altına alındı.

Yaralı muhtarı hastaneye bırakan Döne D. tutuklandı

Olaydan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı cinayet bürosu ekipleri soruşturma başlattı. Yaralıların hastaneye geldikleri anda verdikleri kısa bilgilerden yola çıkan ekipler, kavga esnasında muhtar Durmuş Ali D.'nin erkek kardeşinin eşi Döne D.'nin de orada olduğunu belirledi. Ekipler, bir yakınının evine giden Döne D. ile eşi M.D.'yi gözaltına aldı. Karı-koca emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Döne D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anında orada olmadığı tespit edilen kocası M.D. savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tedavileri süren 3 kişiden muhtarın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Yaşanan kavga sonrası ağır yaralanan muhtar Durmuş Ali D. ve kayınpederi Hasan Ali E. ile Yunus D.'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri halen devam ediyor. Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olan muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Durmuş Ali Karaman kavga Olaylar Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title