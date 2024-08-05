Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Konya Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücüsü ile araçta bulunan D.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN