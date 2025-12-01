Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaya Çarptı

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobil, önce yayaya sonrada kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çeltek Mahallesi 402. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.H. idaresindeki 70 AAP 240 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil o esnada sokakta yürüyen 68 yaşındaki S.U. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralanırken, otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.U., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınana kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN