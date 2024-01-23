Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Takla Attı: 1 Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi TEKMARSAN Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. yönetimindeki 70 AAL 480 plakalı Fiat Palio marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN