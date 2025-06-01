Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı
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Karaman'da Göztepe köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Göztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araç tarladan çekici ile çıkarılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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