Kaza yapan otomobilin dönerek savrulduğu anlar kameraya yansıdı: 2 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin defalarca dönerek savrulduğu kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 01.17 sıralarında Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.P yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonra 82. Yıl Devlet Hastanesi Ek Binasının duvarına çarptıktan sonra yolda defalarca dönerek savruldu. Kazada otomobil sürücüsü O.P. ile araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıkmasının ardından dönerek savrulduğu anlar görülüyor. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası büyük çapta maddi hasar oluşan otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN