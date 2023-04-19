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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Karaman'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Karaman- Kılbasan yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E., yönetimindeki 42 ZL 056 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kılbasan Karaman 3. Sayfa Haberler

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