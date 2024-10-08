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Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Beton Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Beton Duvara Çarptı: 2 Yaralı
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Karaman'da sabaha karşı meydana gelen kazada, bir otomobilin kontrolden çıkarak beton duvara çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin yolun kenarındaki beton duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.A. idaresindeki 70 EH 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan beton duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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