Karaman'da Kontrolden Çıkan Motosiklet Otomobile Çarptı

Karaman'da Kontrolden Çıkan Motosiklet Otomobile Çarptı
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Karaman'da kontrolden çıkan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücüye 18 bin 667 lira ceza kesildi.

Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet sürüklenerek seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ehliyetsiz olan motosiklet sürücüsüne 18 bin 667 lira para cezası yazıldı.

Kaza, Elmaşehir Mahallesi 2233. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (17) idaresindeki 70 ACN 237 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet seyir halindeki S.D. yönetimindeki 70 BA 971 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi motosiklet sürücüsünün tedaviyi kabul etmemesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis, ehliyetsiz olduğunu belirlediği motosiklet sürücüsü E.S.'ye "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 18 bin 667 lira ceza yazdı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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