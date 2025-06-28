Karaman'da Kontrolden Çıkan Minibüs Elma Bahçesine Uçtu

Karaman'da Kontrolden Çıkan Minibüs Elma Bahçesine Uçtu
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Karaman'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan minibüs elma bahçesine uçtu. Sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan minibüsün elma bahçesine uçması sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma K. (54) idaresindeki 06 AC 4277 plakalı Hyundai marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tel örgüleri yıkarak elma bahçesine uçan minibüs ağaca çarparak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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