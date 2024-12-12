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Karaman'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
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Karaman'da bir kamyonet, kontrolden çıkarak önce bir servis otobüsüne, ardından da park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da kontrolden çıkan bir kamyonet önce servis otobüsüne, ardından da park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nefise Sultan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 70 ABS 053 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak T.A. idaresindeki 58 EU 304 plakalı servis otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet daha sonra yol kenarında park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ile park halindeki 26 KV 094 plakalı otomobilde bulunan 11 yaşındaki M.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Servis otobüsünün sürücüsü T.A., "Kamyonet ana yoldan geldi ve durmadan önce otobüse sonra da park halindeki iki araca çarptı" dedi.

Kamyonet çekiciyle yolan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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