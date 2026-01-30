Haberler

Karaman'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman'da gece yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 01.15 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (37) idaresindeki 07 CIM 017 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 70 DE 192 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil kaldırıma çıktı. Kazada kadın sürücü yaralanırken, apartman sakinleri gürültü üzerine dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tofaş aracın sahibi Ali V., "Evde bir ses duyduk hemen dışarıya çıkarak geldik. Komşular kaza olduğunu söyledi" diye konuştu.

Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
