Karaman'da Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Kişi Yakalandı

Karaman'da evinin kömürlüğüne kurduğu gizli bölmede iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren bir kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin kömürlüğünde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler eve baskın düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada evin kömürlüğünde kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi. Yapılan aramalarda; 6 kök kenevir, 1 adet tabanca, 4,17 gram kurutulmuş kenevir ile kenevir yetiştirmek için iklimlendirmede kullanılan araç-gereçler ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.A., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KARAMAN