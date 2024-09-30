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Karaman'da Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Kişi Yakalandı

Karaman'da Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Kişi Yakalandı
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Karaman'da evinin kömürlüğünde gizli bir serada kenevir yetiştiren bir kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Evin kömürlüğünde yapılan aramalarda kenevir, bir tabanca ve yetiştiricilik için gerekli araçlar ele geçirildi.

Karaman'da evinin kömürlüğüne kurduğu gizli bölmede iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren bir kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin kömürlüğünde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler eve baskın düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada evin kömürlüğünde kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi. Yapılan aramalarda; 6 kök kenevir, 1 adet tabanca, 4,17 gram kurutulmuş kenevir ile kenevir yetiştirmek için iklimlendirmede kullanılan araç-gereçler ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.A., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlar Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Kenevir karaman Hukuk Polis

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