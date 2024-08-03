Karaman'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Tutuklandı

Karaman'da yetiştirdiği keneviri satmaya çalıştığı ileri sürülen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, A.Ü. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirerek satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, A.Ü'nün bahçesinde yaptığı aramada 926 kök kenevir bitkisi ve 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN