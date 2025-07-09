Karaman'da Kenevir Yetiştiren 3 Kişi Operasyonda Yakalandı

Karaman'da Kenevir Yetiştiren 3 Kişi Operasyonda Yakalandı
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Karaman'da jandarma, evin salonuna kurulan kamp çadırında gizli sera oluşturan 3 kişiyi kenevir yetiştirirken yakaladı. Ele geçirilen kenevir bitkileri ve iklimlendirme malzemelerine el konuldu.

Karaman'da evin salonuna kurdukları kamp çadırını gizli seraya çevirerek iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren 3 kişi jandarmanın operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyonda (B.Ç), (F.T) ve (A.M) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, evin salonuna kurulan kamp çadırının gizli seraya çevrilerek kenevir yetiştirildiği belirledi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ile iklimlendirme malzemelerine el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç, F.T. ve A.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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