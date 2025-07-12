Karaman'da Kaza: Otomobil Trafik Levhasına ve Bariyerlere Saplandı

Karaman'da Kaza: Otomobil Trafik Levhasına ve Bariyerlere Saplandı
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Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil trafik levhasına çarptı ve üst geçidin bariyerlerine saplandı. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce trafik levhasına sonra üst geçidin bariyerlerine ok gibi saplandı. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Piri Reis Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 46 AAG 924 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce trafik levhasına ardından üst geçidin bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyere saplanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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