Karaman'da Kaza: Baba Oğlunu Sakinleştirdi

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba, elinden tuttuğu oğlunu, "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek sakinleştirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 42 AGV 098 plakalı Mercedes marka otomobil, H.A. yönetimindeki 42 AGS 453 plakalı BMW marka otomobile arkadan çarptı. Kazada 42 AGV 098 plakalı otomobilin sürücüsü C.Ö. araç içerisinde ayaklarından sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan C.Ö. itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı baba, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alındığı sırada elinden tuttuğu 12 yaşlarındaki oğlunu, "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek sakinleştirdi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN