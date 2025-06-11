Karaman'da Kayıp Adam Panic Yarattı

Karaman'da Kayıp Adam Panic Yarattı
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Karaman'da, 60 yaşındaki N.A. isimli adamdan iki gündür haber alınamaması üzerine yakınları durumu acil servise bildirdi. Yapılan incelemelerde N.A.'nın evde olmadığı tespit edildi, yakınlarının kayıp başvurusunda bulunacağı öğrenildi.

Karaman'da kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki adam ekipleri harekete geçirdi.

Nefise Sultan Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki 5 katlı Uğurlu Apartmanının 2'nci katındaki dairede yaşayan 60 yaşlarındaki N.A. isimli adamdan 2 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine N.A.'nın kaldığı eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kapısı açılan daireye polis ekipleri girildi. Yapılan kontrollerde adamın evde olmadığı belirlendi. Ekipler adresten ayrılırken, haber alınamayan adamın yakınlarının polise giderek kayıp başvurusunda bulunacağı öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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