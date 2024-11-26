Karaman'da Kaygan Yolda Otomobil Telefon Direklerine Çarptı

Karaman'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobil telefon direklerine çarptı. Kökünden kırılan direklerden bir tanesi evin balkonuna dayanırken, diğeri yol üzerine devrildi.

Olay, sabah saatlerinde Topucak Mahallesi 447. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırım üzerindeki ağaç telefon direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kökünden kırılan iki telefon direği büyük bir gürültüyle devrilirken, direklerden bir tanesi evin balkonuna dayandı. Direklerin devrildiği bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel üzücü olayın önüne geçti. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ekibi, direğin devrildiği sokakta çevre güvenliği aldı. Daha sonra gelen teknik ekip tarafından kırılan telefon direği ve kablolar sokaktan kaldırdı. - KARAMAN