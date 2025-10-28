Karaman'da Kavşakta Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı'nda bulunan mezarlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 42 ACU 856 plakalı Fiat marka otomobil ile G.B. yönetimindeki 70 AAB 278 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri geri geri giderek kaldırıma çıktı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü G.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar yapılan incelemenin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN