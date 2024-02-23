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Karaman'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Karaman'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kazada devrilen otomobilden çıkarılan 3 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 35 AY 8160 plakalı Opel marka otomobil ile H.K. idaresindeki 42 H 3827 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 H 3827 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada araç içerisinden çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken itfaiye ekipleri de LPG'li araçta güvenlik önlemi aldı. Kazada devrilen otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 kadın yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis yaptığı incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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