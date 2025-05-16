Karaman'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen kazada, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 33 AVE 302 plakalı Volvo marka otomobil ile O.A. yönetimindeki 42 HU 453 plakalı Audi marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.D. idaresindeki Volvo marka otomobildeki bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim

İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama! Putin'i andı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.