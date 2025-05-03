Karaman'da Kavşakta İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

Karaman'da Kavşakta İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da Beyazkent Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ç. idaresindeki 70 AAJ 058 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile I.İ. yönetimindeki 70 ABF 486 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 70 ABF 486 plakalı aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.