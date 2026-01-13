Haberler

Karaman'da karlı yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole indi

Karaman'da karlı yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şarampole indi, yaralanan olmadı. Yetkililer sürücüleri karlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karaman'da karla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole indi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 70 ACF 267 plakalı minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekibi kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer sürücüleri karlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatanperver adam:

he hee anladijlk sagolin beyaaa karli havada araclar kaya biluuuu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı