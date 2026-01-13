Karaman'da karlı yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole indi

Karaman'da karla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole indi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 70 ACF 267 plakalı minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekibi kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer sürücüleri karlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KARAMAN