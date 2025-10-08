Haberler

Karaman'da Kamyonet Kayalıklara Çarptı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Çimenkuyu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet kayalıklara çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan kamyonetin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Çimenkuyu köyü yakınlarındaki şifalı su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bacağı sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki ürünü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor

Ürününü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Ara transfer döneminde bomba isimler alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.