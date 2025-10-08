Karaman'da Kamyonet Kayalıklara Çarptı: 1 Yaralı
Karaman'ın Çimenkuyu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet kayalıklara çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Çimenkuyu köyü yakınlarındaki şifalı su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bacağı sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN