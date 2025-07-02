Karaman'da Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Ölü Bulundu

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Karaman'da 43 yaşındaki Ayşe Köse, erkek arkadaşı tarafından kaldığı apart dairede ölü bulundu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Karaman'da bir kadın kaldığı apart dairede erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1554. Sokak'ta bulunan apart dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ayşe Köse, erkek arkadaşı tarafından evin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ayşe Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Köse'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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