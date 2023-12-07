Karaman'da Kaçakçılık Operasyonunda 65 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı kaçakçılık operasyonunda, 65 kilo kaçak tütün, çok sayıda sigara malzemesi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı kaçakçılık operasyonunda, 65 kilo kaçak tütün, çok sayıda sigara malzemesi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede kent merkezinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 50 kilo kaçak tütün, 15 kilo nargile tütünü, 11 bin 740 adet dolu makaron, 119 bin 400 adet boş makaron, 64 adet sigara sarma aparatı, 2 bin 313 adet sigara kutusu, 3 adet manuel sigara doldurma makinesi, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi ve 6 bin 125 adet sigara filtresi ele geçirildi. Yapılan operasyonda, O.G. ve H.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin Sarıveliler ilçesinde bir adreste yaptığı aramada da, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, silah yapımında kullanılan aparatlar, çeşitli çap ve miktarda av tüfeği ve tabanca fişeği ele geçirildi. Adreste bulunan H.A. gözaltın alındı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "İlimizde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir" denildi. - KARAMAN