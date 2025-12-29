Karaman'da ruhsatsız silahlar ile kaçak tütün ele geçirildi: 5 tutuklama

Karaman'da polisin yürüttüğü uygulamalarda ruhsatsız av tüfekleri ile kaçak tütün ele geçirilirken, aranan 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 625 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 13 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 13 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 40 kişiye para cezası uygulandı. 73 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 3 adet ruhsatsız tüfek,15 adet kesici-delici alet, 27 gram metamfetamin, 13 bin adet boş makaron, 2 bin adet doldurulmuş makaron,10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN