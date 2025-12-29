Haberler

Karaman'da ruhsatsız silahlar ile kaçak tütün ele geçirildi: 5 tutuklama

Karaman'da ruhsatsız silahlar ile kaçak tütün ele geçirildi: 5 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız av tüfekleri ve kaçak tütün ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı. Önümüzdeki günlerde denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Karaman'da polisin yürüttüğü uygulamalarda ruhsatsız av tüfekleri ile kaçak tütün ele geçirilirken, aranan 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 625 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 13 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 13 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 40 kişiye para cezası uygulandı. 73 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 3 adet ruhsatsız tüfek,15 adet kesici-delici alet, 27 gram metamfetamin, 13 bin adet boş makaron, 2 bin adet doldurulmuş makaron,10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi

İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte emniyetteki ifadesi
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Kamp yapan Elif Kumal sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış

Kamp yapan Elif sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış