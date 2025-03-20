Karaman'da Kaçak Tütün ve Boş Makaron Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 milyon 797 bin 800 boş makaron ile 166 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinde düzenledikleri operasyonda, E.U, B.A, A.Y. ve D.Ş'yi yakaladı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 milyon 797 bin 800 boş makaron, 166 kilogram kaçak tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken, şahıslar haklarında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN