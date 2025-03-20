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Karaman'da Kaçak Tütün ve Boş Makaron Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Karaman'da Kaçak Tütün ve Boş Makaron Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
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Karaman'da jandarma, düzenlediği operasyonda 2 milyon 797 bin 800 boş makaron ile 166 kilo kaçak tütün ele geçirdi. 4 kişi yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

Karaman'da jandarmanın düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 milyon 797 bin 800 boş makaron ile 166 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinde düzenledikleri operasyonda, E.U, B.A, A.Y. ve D.Ş'yi yakaladı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 milyon 797 bin 800 boş makaron, 166 kilogram kaçak tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken, şahıslar haklarında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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