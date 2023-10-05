Karaman'da Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Karaman'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada kaçak makaron ve tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın evinde kaçak tütün malzemeleri bulunduğuna dair bilgiye ulaştı. Ele geçirilen tütün malzemelerine el konurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karaman'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın evinde kaçak tütün malzemeleri bulunduğuna dair bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile evde arama yapan ekipler, 1 adet, hava kompresörü, 2 adet makaron doldurma makinesi, 19 bin adet boş makaron, 9 bin adet doldurulmuş makaron ve 20 kilo tütün ele geçirdi. Ele geçirilen tütün malzemelerine el konurken, şahıs hakkında yasal işlem başlattı. - KARAMAN