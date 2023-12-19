Karaman'da JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Mercek-2 Operasyonu' kapsamında 18 kişi tutuklandı

Karaman'da JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Mercek-2 Operasyonu" çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince 13-17 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, haklarında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan toplam 18 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KARAMAN