Karaman'da Jandarmadan Uygulama: Tarihi Eser ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 31 Ekim- 8 Kasım tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 16 bin 244 kişi sorgulanırken, 47'sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 47 kişiden 8'i tutuklandı. Denetimlerde ayrıca kenevir tohumu, sentetik ecza, kenevir bitkisi, 178 gram esrar, tütüne emdirilmiş bonzai maddesi, 35 adet sikke, 11 adet tarihi eser, 3 adet patlamamış top mühimmatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmatı, dedektör, akü, batarya, hilti ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN