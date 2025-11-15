Karaman'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 35 Bin Makaron Ele Geçirildi

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda 35 bin 100 adet makaron ele geçirilirken, aranan 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 7-15 Kasım tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 17 bin 106 kişi sorgulanırken, 36'sının çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 36 kişiden 7'si tutuklandı. Denetimlerde kubar esrar, 16 adet sentetik ecza hap, 1 adet yivli tüfek ile dürbün, 40 adet 7.62 milimetre çapında yivli tüfek fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 5 adet elektronik makaron doldurma makinası, 1 adet manuel makaron doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü, 9 bin 160 adet dolu makaron, 26 bin adet boş makaron, 55 kilogram tütün, 919 paket tekel sigara, 5 adet dedektör, 2 adet jeneratör, 1 adet sondaj makinası, su pompası, su motoru, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet hilti ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN