Haberler

Karaman'da Jandarma Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi, İki Kişi Tutuklandı

Karaman'da Jandarma Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi, İki Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahların yanı sıra çeşitli suçlardan aranan iki kişi tutuklandı. Jandarma, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Karaman'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklanırken, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 18 bin 805 kişi sorgulanırken, 22'sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 22 kişiden 2'si tutuklandı. Denetimlerde ayrıca tütüne emdirilmiş bonzai, sentetik ecza hap, kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 2 bıçak, 1 cep telefonu ve 3 bin 500 lira para ele geçirildi

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.