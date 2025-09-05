Karaman'da Jandarma Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi, İki Kişi Tutuklandı

Karaman'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklanırken, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 18 bin 805 kişi sorgulanırken, 22'sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 22 kişiden 2'si tutuklandı. Denetimlerde ayrıca tütüne emdirilmiş bonzai, sentetik ecza hap, kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 2 bıçak, 1 cep telefonu ve 3 bin 500 lira para ele geçirildi

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN