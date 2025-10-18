Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 7 Tutuklama ve Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklanırken, tarihi eser, makaron, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 10-18 Ekim tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 17 bin 82 kişi sorgulanırken, 44'ünün çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 44 kişiden 7'si tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 7 gram metamfetamin, sentetik ecza hap, 2 adet elektronik makaron, 1 adet doldurma makinesi, 1 adet akım düzenleyici regülatör, 12 bin 640 adet doldurulmuş marakon, 4 bin adet boş makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 42 adet Bizans dönemine ait sikke, 1 adet obje, 120 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN