Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 6 Tutuklama, Uyuşturucu ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Karaman'da jandarma uygulamalarında 29 suçlu yakalanırken, 6 kişi tutuklandı. Denetimlerde uyuşturucu ve tarihi eserler ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklanırken, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 26 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 17 bin 10 kişi sorgulanırken, 29'unun çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 29 kişiden 6'sı tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 586 gram esrar, 768 adet sentetik ecza hap, 4 gram kenevir tohumu, 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet hassas terazi, 2 adet sikke, 6 adet obje, 2 adet beton delici ile patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

